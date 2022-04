Marsala: disagi con l’acqua a Strasatti, la colpa è ancora dei nitrati

Disagi nell’approvvigionamento dell’acqua in contrada Strasatti, a Marsala. Lo rende noto il Servizio idrico comunale comunicando che da alcuni giorni l’erogazione da parte dell’Acquedotto non avviene quotidianamente.

La causa è la momentanea chiusura del pozzo di Pastorella con valori dei nitrati che stentano ancora a rientrare nei parametri. Per ovviare alla momentanea riduzione della risorsa idrica – e non penalizzare ulteriormente i cittadini – l’immissione dell’acqua in rete sarà assicurata dai pozzi di Sinubio. Ciò comporterà, in contrada Strasatti, un’erogazione idrica a giorni alterni, per circa 5 ore nell’arco della mattinata, festivi inclusi. Non è la prima volta che nella contrada i cittadini e le attività commerciali lamentino la mancanza o la poca acqua disponibile.