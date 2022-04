Itet e Facoltà di Enologia, Consiglio in allarme. Fici sollecita una riunione tecnica

Il futuro dell’Itet di Marsala torna all’attenzione del Consiglio comunale. In apertura di seduta, il consigliere di Noi Marsalesi Flavio Coppola ha preso la parola ricordando di aver espresso già lo scorso anno le proprie perplessità rispetto alla riconversione del vecchio Tribunale di Piazza Borsellino in istituto scolastico, su cui adesso si è pronunciato negativamente il Libero Consorzio, alla luce dell’indagine sulla vulnerabilità sismica effettuata. Al contempo Coppola ha espresso con forza la propria contrarietà sul trasferimento dell’Itet nei locali che ospitano la Facoltà di Viticoltura ed Enologia: “Non vorrei arrivare ad azioni eclatanti, il corso di Enologia non può scomparire dalla città di Marsala”.

A ruota è poi intervenuto sullo stesso tema il capogruppo di minoranza Nicola Fici: “Già lo scorso anno – ha sottolineato il consigliere di Cento Passi – avevo fatto presente la necessità di un piano B. Oggi ci ritroviamo in una situazione ancora più complicata, visto che alle problematiche dell’Itet si sono aggiunte quelle dell’Istituto Damiani e della Facoltà di Enologia”. Fici ha auspicato che si proceda con tempestività alla convocazione di una riunione tecnica con il Libero Consorzio, anche alla luce della procedura di sfratto avviata nei confronti dell’Itet dalla sede di via Trapani. La soluzione ipotizzata prevede l’utilizzo dell’attuale sede dell’istituzione Marsala Schola per accogliere le classi del “Garibaldi”.

Il presidente Enzo Sturiano ha evidenziato che l’amministrazione sta lavorando per attivare nuovi corsi di laurea a Marsala, secondo una logica opposta a quella che prevederebbe la chiusura della Facoltà di Viticoltura ed Enologia. A difesa del mantenimento del corso di laurea anche il vicesindaco Paolo Ruggieri che ha assicurato l’impegno dell’amministrazione comunale a individuare le migliori soluzioni possibili per gli istituti superiori della città.

Durante lo spazio dedicato alle comunicazioni, è intervenuta anche la consigliera di Forza Italia Elia Martinico, che ha segnalato la qualità insoddisfacente del servizio di pulizia nelle contrade della zona sud di Marsala.

Dopo la richiesta di prelievo, da parte del consigliere Leo Orlando, dell’atto di indirizzo sulle azioni di sostegno alle attività di somministrazione, è tornato poi ad intervenire Nicola Fici che ha relazionato sulla proposta, che dopo un breve dibattito è stata approvata all’unanimità dall’aula (19 voti su 19 votanti).

E’ stato poi prelevato il punto 6 sull’approvazione di un piano di lottizzazione in zona Salinella, ma senza arrivare all’approvazione. Se ne riparlerà domani, in occasione di un’ulteriore seduta consiliare che, da programma, sarà dedicata principalmente alle interrogazioni.