A “I Soliti Ignoti” il fisarmonicista valdericino Pietro Adragna

“I Soliti Ignoti”, programma preserale di Rai Uno, regala ancora volti noti della Provincia di Trapani. Dopo la partecipazione di due marsalesi e due trapanesi – Rosanna Caruso, Fabio Ingrassia, Gianluca di Erice e Giuseppe Bucaria – questa volta l’ignoto da indovinare è Pietro Adragna, fisarmonicista valdericino, proclamato per ben due volte campione del mondo di fisarmonica, nel 2009 e nel 2011.

Pietro Adragna

Negli anni ha suonato in quasi tutto il mondo, in Europa, Stati Uniti, Asia ed è direttore artistico del World Accordion Festival, Festival Mondiale della Fisarmonica da lui ideato e realizzato in Sicilia, nonchè direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica Giovanile “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo.

Su Rai Play è possibile rivedere la puntata condotta da Amadeus.