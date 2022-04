Palo della luce cade durante la processione, ferita una donna

Una donna è rimasta ferita in seguito alla caduta di un palo della luce durante la processione del venerdì santo a Palermo. E’ accaduto in via Paruta.

Scattati i soccorsi, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Ingrassia in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il palo della luce è improvvisamente crollato mentre era in corso la processione del Venerdì Santo della vicina chiesa di San Basilio, nel quartiere Mezzomonreale-Villa Tasca.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, per cause ancora da accertare, il palo sarebbe caduto proprio all’inizio della processione. La donna ferita non è in gravi condizioni. Sul posto oltre ai soccorritori del 118, polizia municipale e carabinieri.

Si indaga in particolare per capire quali fossero le condizioni del palo, che pare fosse vecchio e cadente. Sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e un’ambulanza, che ha trasportato la donna all’ospedale.