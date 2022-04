Iniziata la pulizia del verde ad Alcamo Marina in vista dell’estate

L’Ufficio Ambiente del Comune di Alcamo comunica che è in corso, da contrada Magazzinazzi e fino a Calatubo, la pulizia di Alcamo Marina.

“Gli operatori della Roma Costruzioni sono al lavoro per ripulire tutta Via del Mare e Via del Golfo, in particolare si sta facendo il taglio dell’erba dai cigli stradali insieme alla potatura delle siepi ed ancora interventi sulle aree Canalotto, Battigia e Magazzinazzi – dichiara l’assessore alle Politiche Ambientali Alberto Donato -. Iniziata anche la pulizia dei nove sottopassi, ad oggi quelli già ripuliti sono quelli adiacenti al Windsurf (in fondo al viale Calatubo, ex-Aleccia), in prossimità dell’Obelisco dei Carabinieri, angolo via del Leone e infine in c/da Magazzinazzi”.

Conclude l’assessore: “Abbiamo in programma la pulizia dell’arenile e la rimozione delle canne lungo la spiaggia. Confidiamo nella collaborazione della cittadinanza nel non abbandonare i rifiuti indiscriminatamente per strada e ricordiamo che, i controlli della Polizia Municipale sono sempre in corso anche con l’ausilio di strumenti tecnologici”.

Infine, per quanto riguarda i cassoni per la raccolta degli sfalci e potature e materiali ingombranti, sabato 16 aprile gli operatori saranno in Via del Mare (SS. 187, presso lo slargo, di fronte ultimo passaggio a livello) dalle 8:00 alle 18:00.

Domenica 17 aprile, in considerazione della Festività Pasquale, il servizio non sarà disponibile.