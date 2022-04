Riparte la stagione balneare. Ecco quando e le regole anti-covid del ministero

Nel 2020, ad inizio pandemia, il ministero fu costretto a rinviare l’apertura della stagione balneare. Poi è arrivata l’estate e con lei anche le bizzarre idee dei box in plexiglass o delle “cupole” in bambù per proteggerci dal covid. Per fortuna non se ne fece niente.

Adesso, a distanza di 2 anni e con un virus più contagioso ma meno pericoloso, pare sia tutto pronto per una stagione che promette bene. Quindi inizierà dal primo maggio e fino al 31 ottobre.

Spiagge chiuse

In Sicilia circa 200 chilometri di coste, sui mille dell’Isola, saranno interdetti. Si tratta di zone inquinate o a rischio per l’incolumità pubblica.

Le regole anti-covid

Nonostante tutto, per contenere la diffusione del covid-19, il ministero della salute ha diffuso le linee guida da adottare in spiaggia e per i gestori dei lidi. Ecco quali sono: