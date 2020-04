Una proposta per salvare l’estate? Box in plexiglass per le spiagge

L’epidemia da coronavirus modificherà le abitudini di tutti e c’è chi ha già pensato ad una possibile soluzione da adottare tra i bagnanti in vista della stagione estiva.

E’ il caso di un’azienda modenese che ha condiviso su internet una proposta che ha fatto discutere il web per fronteggiare l’emergenza. Per “salvare” l’estate in arrivo” i modenesi propongono le barriere in plexiglass tra gli ombrelloni, allo scopo di assicurare – anche in spiaggia – le misure di restrizione sociale. Nel rendering sembrano le barriere installate nei supermercati e farmacie a protezione dei lavoratori (e clienti).



In pratica ci saranno meno ombrelloni e lettini e saranno circondati da barriere di plexiglass trasparenti di 4,5 metri per lato. L’insolita proposta, in questo clima di restrizioni da rispettare, ha ricevuto qualche consenso ma ha anche sollevato dubbi e polemiche.

Il presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud, Mauro Vanni, si è dichiarato contrario all’idea, ritenendola impraticabile: “stare sotto al sole cocente in un recinto, tra quattro pareti di plexiglass, farebbe morire i clienti di disidratazione”.

A quanto pare sono l’unico a cui il progetto di barriere di plexiglass nelle spiagge attrezzate per difendere il proprio spazio vitale intorno all’ombrellone (dal contagio ma anche dal fastidio del prossimo) non solo non dispiace, ma lo ha sempre desiderato. pic.twitter.com/gwPCidxM7F — Suzukimaruti (@suzukimaruti) April 13, 2020

Proposta alternativa invece in Liguria, dove il governatore Giovanni Toti ha firmato un decreto con il quale ha varato un’ordinanza più specifica: “sarà consentita la manutenzione degli stabilimenti balneari“, come riporta il Corriere della Sera.

Si cerca insomma un po’ ovunque di ragionare sulle possibili soluzioni in vista della vicina estate, cercando di salvare, per quanto possibile, l’interessante indotto della bella stagione.