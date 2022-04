Meteo: in Sicilia domenica nuvolosa, lunedì più soleggiato

Cielo nuvoloso a caratterizzare questa Domenica delle Palme con possibilità di brevi piogge. In leggero calo le temperature. Venti tesi di Maestrale e mare molto mosso nello Jonio e mosso nel Tirreno.

Secondo le previsioni meteo per domani, lunedì 11 aprile, sarà una giornata serena o poco nuvolosa al Nord e molto soleggiata al Centro e al Sud. Al mattino è prevista qualche nuvole in particolare sulla Liguria e sulle Alpi e nel pomeriggio se ne vedranno anche in Umbria, in Sicilia e sulle regioni tirreniche. Le temperature massime previste sono in aumento.