Domenica delle Palme, giornata di benedizioni che aprono la Settimana Santa

Il 10 aprile 2022 la chiesa celebra la Domenica delle Palme. Si tratta della domenica che precede la Pasqua. In questo giorno la tradizione ricorda il trionfale Ingresso a Gerusalemme di Gesù in sella a un asino.

Al suo arrivo il figlio di Dio venne osannato dalla folla che lo salutava agitando rami di palma. La ricorrenza è osservata da cattolici, ortodossi e alcune Chiese protestanti.

E’ la giornata che dà il via ufficiale alla Settimana Santa: in ricordo dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, la liturgia della Domenica delle palme si svolge iniziando da un luogo al di fuori della chiesa dove si radunano i fedeli e il sacerdote benedice i rami di ulivo o di palma che sono portati dai fedeli, quindi si dà inizio alla processione fin dentro la chiesa. Qui poi potrà iniziare la messa vera e propria.

Dal 1984 al 2020 in questa data si è celebrata anche la Giornata mondiale della gioventù, spostata da papa Francesco alla solennità di Cristo Re a partire dal 2021.