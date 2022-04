Lavori nella strada dei lidi marsalesi, cambia il senso di marcia (ma nessuno lo comunica)

Continuano i lavori sulla strada dei lidi per mettere in sicurezza la carreggiata che viene spesso invasa dalle alghe e il litorale.

E’ la Provincia di Trapani a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria, ma nessuno, né il Libero Consorzio di Comuni né l’Amministrazione comunale, pare abbia comunicato che il senso di marcia nel tratto sia cambiato.

E’ questo lo scenario che si sono trovati davanti i cittadini che hanno transitato in zona.

Prima dalla cantina Florio non si poteva procedere verso i lidi in direzione Petrosino, ma si poteva solo procedere verso il centro di Marsala; adesso si può risalire dal lungomare Marsala ma per andare verso il centro città lilybetano bisogna prendere o la via Mazara o la via Vecchia Mazara.

Al momento hanno completato l’installazione del nuovo guard rail dal lato del litorale e adesso l’impresa incaricata dovrà sostituirlo dal lato interno.