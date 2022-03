Associazione Nazionale Dentisti Italiani: la marsalese Daniela Alfisi eletta presidente

La marsalese Daniela Alfisi è stata eletta Presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (A.N.D.I.), succedendo al dottor Giuseppe Cerami.

L’elezione è avvenuta lunedì 28 marzo, in occasione dell’Assemblea svoltasi presso la Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Trapani, nel corso della quale si è insediato il nuovo Consiglio Provinciale per il quadriennio 2022/2025.

Daniela Alfisi

Ad affiancare la dentista Alfisi saranno Giovanni Cangemi, vice presidente, Giuseppe Cerami, segretario sindacale, Salvatore Crivello, segretario culturale, Cecilia Mauro, tesoriere, Francesco Blunda, segretario ed i Consiglieri Stefano Di Graziano, Edoardo La Russa, Luca Mastrantonio, Vincenzo Sanci, Luana Calandrino, Federico Cruciata e Pietro Paleino.

L’A.N.D.I. è l’associazione degli odontoiatri più rappresentativa della categoria in provincia, con 193 soci, ed in Italia con oltre 27.000 iscritti. La sua mission è quella di promuovere l’aggiornamento e la crescita professionale degli odontoiatri a tutela della salute dei cittadini. In provincia di Trapani A.N.D.I. si è caratterizzata negli ultimi anni per la fervente attività culturale e formativa, ospitando relatori di fama nazionale ed internazionale.