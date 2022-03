Castellammare: dal 1° aprile niente raccolta Covid. Chiude il Centro vaccinazioni

Torna la raccolta differenziata dei rifiuti anche per i positivi al Covid-19 nel Comune di Castellammare del Golfo. Fino a domani, giovedì 31 marzo, il Comune garantirà il servizio di raccolta speciale per i positivi al Covid 19, effettuato in questi mesi in sostituzione dell’Asp ed a cura della ditta Ugri.

Con il cessare dello stato d’emergenza, a partire da giorno 1° aprile termina la raccolta rifiuti speciali Covid e anche i cittadini positivi al Covid dovranno effettuare la normale raccolta differenziata con precise precauzioni come l’utilizzo di un doppio sacchetto per ogni tipo di rifiuti.

Unica differenza rispetto alla normale raccolta differenziata anche per chi non è positivo al Covid è che anche fazzoletti di carta e carta in rotoli dovranno essere gettati in sacchetti chiusi nei rifiuti indifferenziati e non nell’umido e buttati con mascherine, guanti e tamponi.

Intanto l’Asp ha comunicato che dal 1° aprile chiude il punto vaccinale al centro Duchessa e le vaccinazioni anti covid saranno effettuate solo al Pala D’Angelo ad Alcamo.

Come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle note del dipartimento regionale “Acqua e Rifiuti” e dell’assessorato regionale alla Salute, nelle abitazioni in cui siano presenti soggetti positivi a CoVid-19, occorre seguire precisi accorgimenti:

− confezionare tutte le tipologie di rifiuti secondo le regole vigenti sul territorio relative alla raccolta differenziata in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi. Ogni qualvolta siano presenti oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di provocare lacerazioni dell’involucro (oggetti o frammenti in vetro o metallo), si raccomanda di eseguirne il conferimento con particolare cura (es. avvolgendoli in carta o panni) per evitare di produrre lacerazioni dei sacchi con conseguente rischio di fuoriuscita del loro contenuto.

– per tutte le frazioni dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro (della stessa tipologia prevista per la frazione raccolta) o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza.

− diversamente, fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per autodiagnosi Covid-19, ecc. dovranno essere inseriti in una busta separata e chiusa, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati.

Tale scelta è stata determinata per limitare il più possibile errori nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti a salvaguardia della sicurezza in ambito domestico e della salute degli operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti.

Si raccomanda in generale di

1) chiudere adeguatamente i sacchi eventualmente utilizzando guanti monouso;

2) non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;

3) evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti sacchetti di rifiuti;

4) far smaltire il rifiuto dalla propria abitazione con le procedure in vigore sul territorio. I guanti monouso utilizzati per l’operazione dovranno essere rimossi rovesciandoli (per evitare che vengano a contatto con la cute) ed essere eliminati nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati

Si ricorda che rimane invariato il calendario in vigore per la raccolta differenziata dei rifiuti a cura della ditta Agesp che è il seguente:

ORGANICO: lunedì, mercoledì e sabato mattina.

CARTA E CARTONE: martedì mattina.

SECCO RESIDUO (Rsu): giovedì mattina.

PLASTICA: venerdì mattina.

VETRO E LATTINE: martedì pomeriggio centro città; sabato pomeriggio periferie.