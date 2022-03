Stop rifiuti dalle aiuole del centro urbano di Marsala e dei quartieri, avviata bonifica

Un corposo intervento di pulizia e decespugliamento è stato nuovamente effettuato sabato scorso a Marsala, nella zona di via Istria. Di concerto con l’Assessorato all’Ambiente diretto da Michele Milazzo, la società Formula Ambiente ha impiegato gli operatori nel quartiere popolare, in viale Regione Siciliana, in via Tunisi e in prossimità di via Salemi.

Sacchi di rifiuti indifferenziati, numerosi ingombranti e indumenti, nonchè rifiuti speciali sono stati prelevati e avviati al regolare smaltimento. Con un mezzo si è anche provveduto a rimuovere le erbacce da alcune aiuole, molte delle quali invase da rifiuti. Giorni fa diverse sono state le segnalazioni dei cittadini persino con foto pubblicate sui Social.

“Auspichiamo che questo ennesimo intervento di pulizia – afferma il sindaco Massimo Grillo – concorra a fare crescere un maggiore senso di responsabilità tra i cittadini meno collaborativi. Noi stiamo facendo tutta la nostra parte per rendere la città più bella ed accogliente”. Programmati nuovi interventi anche in altre aree cittadine, anche queste più volte ripulite dagli operatori.