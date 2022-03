Erice: tutte le liste a sostegno del candidato sindaco Piero Spina

Cinque liste per un totale di 80 candidati: Piero Spina Sindaco, Movimento Cives, Movimento Via, Movimento Nuova Autonomia e Generazione Futura, Ericina. Questi i nomi delle liste presentate oggi, all’Hotel Approdo di Pizzolungo, che comporranno la squadra a sostegno della candidatura a sindaco di Erice di Piero Spina, per le amministrative 2022.

Una politica partecipata la sua. Spina ha ricostruito la genesi del proprio progetto, che affonda le radici in Cives (Cambiamo Insieme Volti e Sicilia) nel 2014. Il Movimento nacque, allora, per volontà di circa cento persone, di diversa matrice sociale ed esperienza politica, e con l’esigenza di dare vita ad uno spazio che restasse in contatto con i cittadini, aperto alle loro idee, competenze ed esperienze.

Oggi l’idea di fondo è sempre la stessa e in più ha unito forze civiche e politiche, in grado di parlare a sensibilità e istanze diverse.

#VisioneComune è l’hashtag della sua campagna di comunicazione.

“Bisogna immaginare – ha detto – progetti di rilancio. Avere una concreta e nuova visione di sviluppo per Erice. Per farlo abbiamo bisogno di persone, idee, entusiasmo, responsabilità, orizzonte. Parole chiave le cui iniziali insieme formano l’acronimo Piero”.

Spina sostiene che un programma elettorale, per una buona amministrazione, debba discendere da una visione organica, da un progetto coerente, che indichi una direzione di marcia ben precisa a cui agganciare tutte le scelte operative: al centro ci sono prima di tutto le persone e le loro idee.

Nel corso del suo intervento, il candidato sindaco ha sottolineato che l’azione amministrativa deve essere spinta da grande entusiasmo e responsabilità.

Politiche sociali, tutela dell’ambiente, cultura e turismo saranno i punti cardine del suo programma.

In rapida successione hanno parlato anche i responsabili delle 5 liste a sostegno di Spina: Simona Mannina per VIA, Vincenzo Testagrossa per Movimento Nuova Autonomia e Generazione Futura, Armando Stinco per CIVES, Vincenzo Scontrino per Ericina e Fabrizio Malato per la lista Piero Spina Sindaco.

Nella foto allegata, da sinistra: Pietro Spina, Armando Stinco, Simona Mannina, Piero Spina, Vincenzo Scontrino, Vincenzo Testagrossa