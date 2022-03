Dati Covid in Italia, positivi in calo ovunque. Boom di guariti in Sicilia

Condividi su:

Sono 30.710 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore dal Ministero della Salute. Dal report odierno emergono anche 95 decessi, 40.300 guariti, che portano gli attuali positivi in Italia a 1.254.056, in leggero calo rispetto a domenica. La regione con più contagi giornalieri è il Lazio (4.418), che precede Campania (3.723) ed Emilia Romagna (3.187). Boom di guariti in Sicilia (4.888) a fronte di 8 decessi e appena 900 contagiati (uno dei dati più bassi degli ultimi mesi). Gli attuali positivi nell’isola sono adesso 226.017. I ricoveri sono 1.019, di cui 60 in terapia intensiva e 959 in degenza ordinaria. Tra le nove province isolane soltanto Messina supera quota mille (precisamente, 1035). A Palermo i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 345, a Catania 155, a Siracusa 53, a Ragusa 52, a Trapani 45, a Caltanissetta 36, ad Agrigento 30, ad Enna 5. Condividi su: