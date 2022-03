Covid, calano i positivi ma aumentano in Italia e in Sicilia i ricoveri ospedalieri

Ancora segnali di calo per la curva epidemica in Italia nei dati riguardanti domenica 27 marzo.

I nuovi casi sono 59.555 contro i 73.357 di ieri ma soprattutto i 60.415 di domenica scorsa scorsa: per il terzo giorno di fila i contagi sono di poco inferiori rispetto allo stesso giorno della settimana precedente, segno che potrebbe essere stato raggiunto e appena superato il picco di questo colpo di coda di marzo. I tamponi processati sono 384.323 (ieri 504.185), con un tasso di positività che sale dal 14,5% al 15,5%.

Sono stati 4.346 i nuovi casi segnalati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione Siciliana.

Di seguito i dati (il primo dato si riferisce al totale dei casi da inizio epidemia, tra parentesi l’incremento delle ultime 24 ore):

Palermo: 227.589 (1425), Catania: 204.156 (676), Messina: 130.126 (1075), Siracusa: 87.516 (375), Agrigento: 73.329 (503), Trapani: 71.343 (456), Ragusa: 70.860 (405), Caltanissetta: 58.888 (307), Enna: 27.963 (189).

La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 1.065 sono relativi a giorni precedenti e non fanno parte dei 4.346 casi delle ultime 24 ore: i casi arretrati sono comunque conteggiati oggi nei dati delle singole province, pertanto il totale fa 5.411.

Che non sia però un buon momento nella lotta al Covid lo testimonia l’aumento dei ricoveri ospedalieri – in Sicilia come in Italia – con 29 posti letto occupati in più (nel saldo tra entrate e uscite) e altre 3 terapie intensive in più