A Trapani in scena Sergio Vespertino con “Manuale di Sopravvivenza”

Il quarto appuntamento della rassegna “Trapani Vivi Il Teatro” organizzata dal Teatro Ariston e dalla Oddo Management vedrà come protagonista – domani alle ore 21.30 – l’attore palermitano Sergio Vespertino con il suo nuovo spettacolo di Teatro Comico dal titolo “Manuale di Sopravvivenza” scritto a quattro mani dallo stesso Vespertino e da Marco Pomar.

Con la sua consueta ironia, e con una visione disincantata di fronte ai bisogni veri e presunti dei nostri tempi, Vespertino ci trasporta in un mondo dove un telefonino potrebbe salvare la nostra vita, e dove ciascuno di noi dovrebbe decidere con maggiore attenzione quali sono le vere priorità. Le differenze tra la fame e l’eccesso di cibo, l’assenza di segnale e la spasmodica ricerca di una tacca del cellulare, la presenza invadente di una moglie e la sua mancanza, danno vita a paradossi a volte comici altre volte malinconici. Accompagnato sul palco dalla fisarmonica di Pierpaolo Petta, con la scenografia di Carlo De Meo, anche questa volta Vespertino gioca sui nostri vizi e sulle nostre debolezze, facendoci pure riflettere su quello che siamo diventati.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30. L’accesso in sala sarà già consentito a partire da 45 minuti e fino a 5 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. In ottemperanza a quanto disposto dal Governo l’accesso è consentito esclusivamente agli spettatori muniti della Certificazione verde COVID-19 rafforzata (cosiddetto Super green pass). Tutti gli spettatori devono essere provvisti di mascherina di tipo ffp2 in buono stato di conservazione, che dovrà essere indossata durante lo svolgimento dell’evento e in occasione di qualsiasi spostamento.

I prossimi appuntamenti previsti in calendario della rassegna “Trapani Vivi il Teatro” diretta artisticamente da Katia Oddo, Giuseppe Oddo e Alessandro Costa vedranno protagonisti: il cabarettista Paolo Migone (7 aprile) e l’attore comico Michele La Ginestra (28 aprile).

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita online sulla piattaforma Liveticket oppure presso il botteghino del Teatro Ariston di Trapani. Info al 342/0330263