Alla scuola “Asta” la classe ghetto con 22 figli di pregiudicati

C’è una classe elementare a Marsala, all’interno dell’Istituto “Sturzo-Asta” che è una cosiddetta “classe-ghetto”. Ne ha parlato il referente provinciale di Libera Salvatore Inguì, direttore dell’Ufficio del Servizio Sociale per i minorenni di Palermo, nella Commissione Antimafia in Regione.

Il tutto è partito dalla Commissione presieduta da Claudio Fava che ha lavorato ascoltando magistrati minorili, dirigenti scolastici, amministratori e rappresentanti delle associazioni, con la collaborazione della magistrata Teresa Principato, ex pm della Direzione nazionale antimafia andata in pensione a gennaio.

Inguì riporta il caso dei 22 bambini raggruppati in base ai reati commessi dai genitori: “Hanno fatto una classe differenziata, sostanzialmente. Qui i ragazzi non vanno a scuola, compiono innumerevoli reati, soprattutto quelli legati allo spaccio di stupefacenti, sotto il controllo delle organizzazioni criminali. Hanno come mito personaggi storici, come Nitto Santapaola”.

Una storia triste e aberrante ma purtroppo non la sola. Perchè ghettizzare non è mai la soluzione, soprattutto in una scuola vicina ad un quartiere popolare.