Alcamo sostiene “M’illumino di Meno” e spegne il Castello dei Conti di Modica

Il Comune di Alcamo sostiene l’iniziativa “M’illumino di Meno”, promossa dal programma radiofonico giornaliero Caterpillar in onda su Radio 2, che quest’anno giunge alla sua diciottesima edizione.

M’illumino di Meno è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili un momento che prevede il silenzio energetico simbolico, un semplice gesto di spegnimento della luce che tante persone, istituzioni, associazioni, negozi, hanno messo in pratica in questi 18 anni di campagna per contribuire alla transizione energetica.

“L’amministrazione sostiene la manifestazione ‘M’illumino di Meno’ che quest’anno è proprio oggi, 11 marzo, perché ne riconosce il valore simbolico e reale di risparmio energetico, l’Italia si spegne per un paio d’ore, invitando tutti alla riflessione – afferma il sindaco Domenico Surdi -. La sostenibilità ambientale è diventata una necessità da perseguire, in quanto istituzioni e cittadini dobbiamo essere sempre più attenti alle emergenze climatiche. Pertanto, spegneremo l’illuminazione del Castello dei Conti di Modica dalle ore 19 e per l’intera notte“.