Il Rettore dell’Università di Palermo a Marsala, potenziare Enologia e Infermieristica

E’ stato ricevuto al Palazzo Comunale di Marsala il Magnifico Rettore dell’Università agli Studi di Palermo, Massimo Midiri, accompagnato dal professor Giorgio Scichilone, presidente del Polo Universitario di Trapani.

Ad accoglierlo, il sindaco Massimo Grillo, il suo vice Paolo Ruggieri e il funzionario Alessandro Putaggio. Presente anche il professor Francesco Torre, docente dell’Università di Bologna e Presidente del Consorzio “Università di Trapani” che porta avanti il progetto per l’istituzione di un “Ateneo del Mediterraneo”.

Il Rettore ha fatto presente che si guarda a Marsala con grande attenzione per potenziare e migliorare qualitativamente l’offerta formativa universitaria in Sicilia Occidentale evitando così l’emorragia degli studenti verso le Università del Nord e facendo sì che la nostra terrà divenga un’eccellenza universitaria fra i popoli che si affacciano sul Mediterraneo.

“Desidero preliminarmente rivolgere un sentito ringraziamento al Magnifico Rettore dell’università di Palermo, Massimo Midiri, per avere accettato il nostro invito – precisa Grillo -. Il nostro intento è quello di rilanciare e implementare la collaborazione fra i due enti. In particolare intendiamo potenziare il corso di laurea breve in Enologia, desideriamo istituire quello di laurea in Infermieristica presso il campus biomedico in accordo con l’Asp, ed è nostro intento sfruttare appieno la scuola “Crimi” istituendo un ulteriore corso Universitario, forse di Florovivaismo. Ma le prospettive vanno anche oltre. Nel corso dell’incontro e su questo è stato concorde anche il professor Torre, abbiamo discusso della possibilità di dar vita a un corso di studi sulla Cooperazione Internazionale che potrebbe avere come sede il Monumento ai Mille e con Marsala che diverrebbe polo di riferimento nel Mediterraneo”. Prima di concludere la loro missione marsalese, il professor Midiri e la sua equipe hanno avuto modo di visitare la sede dell’ex scuola Crimi e il Campus biomedico.