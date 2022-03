Castellammare: denunciati 18enni per furto a distributori automatici

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno denunciato tre giovani 18enni per il reato di furto aggravato in quanto presunti responsabili di aver messo a segno alcuni furti in danno di distributori automatici di quel centro.

I tre ragazzi, in atto sottoposti alla misura del collocamento in comunità per minori, a seguito di alcuni furti denunciati nello scorso mese di febbraio, sono stati riconosciuti dai Carabinieri durante l’analisi di filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza istallati nei pressi dei distributori mentre si allontanavano con in mano la refurtiva che in un caso è stata quantificata in circa 800 euro.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.