La marsalese Antonella Ingianni portavoce regionale del partito Europa Verde

Si è svolto a Palermo il congresso regionale di Europa Verde – Verdi. Alla presenza dei delegati di tutta la Sicilia sono stati eletti i nuovi portavoce regionali del partito: Mauro Mangano ed Antonella Ingianni.

Mauro Mangano, di Paternò, dirigente scolastico, ex sindaco della sua città, ritiene che “l’assemblea congressuale segna l’inizio del lavoro organizzativo di Europa Verde in Sicilia. Inizieremo, da subito, il confronto con i territori per elaborare le nostre proposte programmatiche per le prossime elezioni amministrative e per avere un ruolo da protagonisti alle regionali di novembre”.

Antonella Ingianni, marsalese, agronoma, insegnante ed ecologista storica del trapanese ha dichiarato: “Europa Verde deve riuscire ad affrontare i complessi cambiamenti della nostra società, da quelli climatici, alla crescita immotivata dei consumi, influenzati dalla globalizzazione e che determinano profonde disuguaglianze sociali”.

Sono stati eletti, anche, i 14 componenti della direzione regionale, in rappresentanza di tutte le province siciliane: Gisella Bosco, Andrea Carbone, Gaetano Costanzo, Roberta D’Asta, Massimo Fundarò, Bianca Guzzetta, Giusy Nanè, Maurizio Nicolosi, Maria Palazzolo, Valentina Palmeri, Maria Grazia Riggi, Giovanna Occhipinti, Alfonso Sammartino, Carmelo Sardegna.

Al congresso hanno portato il loro saluto, fra gli altri, il segretario del PD On. Antony Barbagallo, il presidente nazionale di + Europa Fabrizio Ferrandelli ed il presidente della commissione regionale Antimafia On. Claudio Fava. In collegamento online sono intervenuti i due portavoce nazionali di Europa Verde Eleonora Evi ed Angelo Bonelli.