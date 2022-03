La Polizia Municipale sequestra 5 immobili abusivi nel litorale di Fossarunza

La Polizia Municipale di Marsala, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nel corso dell’attività istituzionale di controlli in materia di edilizia, ha accertato e di conseguenza posto sotto sequestro alcuni immobili siti nel territorio.

Si tratta di 5 edifici abusivi in contrada Fossarunza, nella zona più balneare, quasi tutti entro la fascia dei 150 metri dalla battigia del mare, costruiti in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e tutti senza le relative autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche così come previste dalla legge.

Le case sono ubicate in un’area di circa 2.500 metri quadrati con volumi complessivi superiori a mille metri cubi.

Il vincolo del sequestro – come si legge nella nota della Polizia locale – è finalizzato ad evitare l’aggravamento delle conseguenze degli abusi e, in particolar modo, dell’impatto che gli stessi potrebbero assumere sull’ambiente circostante per l’effetto del loro utilizzo.

L’attività di monitoraggio del territorio da parte dei Vigili urbani diretta da Vincenzo Menfi, coordinata dall’Autorità Giudiziaria, prosegue al fine di contrastare ulteriori fenomeni di abusivismo edilizio che potrebbero compromettere il normale assetto della Città.