La modella marsalese Giulia Accardi lancia una linea comfort per Pompea

Pompea, in collaborazione con la modella marsalese Giulia Accardi, lancia Perfectly Imperfect una collezione di intimo inclusiva al 100%, confezionata con fibre sostenibili ‘all’ Made in Italy.

Perfectly Imperfect appartiene a una nuova generazione di lingerie a tutto comfort che si adatta perfettamente a ogni corpo ma, soprattutto, vuole essere un invito ad amarsi senza riserve. Volto cult di questa rivoluzione “intima” e della campagna ADV è Giulia Accardi la modella, influencer e attivista che, lottando da tempo contro il body shaming, ha scelto di disegnare per Pompea una linea che privilegia un design clean

e ricercato.

La campagna, iper femminile e illuminata da differenti shade di rosa, si contraddistingue per l’utilizzo di specchi deformanti; gioca sull’alternanza dei piani e invita coerentemente a guardare i propri corpi con amore, sospendendo il giudizio e lasciando in secondo piano quelli che vengono considerati i propri difetti perché, in fondo, siamo tutti Perfectly Imperfect!

La collezione è il risultato di una perfetta alchimia tra materiali green e performanti: il filato hi-tech riciclato Q-NOVA® by Fulgar di nuova generazione e la rivoluzionaria fibra LYCRA® ADAPTIV (nata da una tecnologia amica delle donne). Una fibra inclusiva che promuove una vestibilità personalizzata e permette ai capi di adattarsi naturalmente alle

diverse forme del corpo, rispettandone le fluttuazioni e superando uno schema di taglie rigido.

Perfectly Imperfect è composta da 14 capi, disponibili in diverse varianti colore per un totale di 42 pezzi, divisi in tre lanci di prodotto previsti entro la fine della primavera. Le taglie? Si spazia dalle S alle XXL.

Disponibile sull’e-commerce e nei monomarca Pompea da inizio marzo 2022: https://www.pompea.com/

“Sono particolarmente felice di poter collaborare nuovamente con Pompea che, già in passato e per prima, aveva dimostrato di sposare appieno i valori in cui credo sponsorizzando l’evento di debutto di Perfectly Imperfect e la mia lotta contro il body shaming – afferma la modella -. Con questo progetto e grazie al mio primo libro, negli anni, ho provato infatti a denunciare e sgretolare l’una dopo l’altra le false verità di cui mi ero convinta. A questa azienda, inoltre, sono legata da un ricordo personale: la prima brassière che ho acquistato appena adolescente era proprio firmata Pompea”.

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con Giulia che è la testimonial perfetta della nuova filosofia di Pompea. L’inclusività e l’enfatizzazione di un ampio spettro di bellezza fanno pienamente parte di questa rivoluzione – commenta Marica Garosi, Presidente di Pompea -. Bisogna essere consapevoli della propria unicità, perché ognuna può dare qualcosa di più e di diverso. Il comfort, oggi vero lusso, e la sostenibilità sono due temi molto attuali fortemente legati a un concetto di benessere più ampio. Oggi, le donne spesso conducono vite molto piene nel tentativo di coniugare famiglia e vita professionale. Proporre un prodotto che valorizzi le diverse silhouette e che aiuti a vivere una quotidianità senza costrizioni, credo sia importante e incontra appieno anche quelle che erano le mie esigenze, come madre e come manager”.