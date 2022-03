Covid, in Sicilia 3.450 nuovi casi e 36 ecessi

PALERMO (ITALPRESS) – In discesa in Sicilia il numero dei nuovi contagiati. Secondo il bollettino quotidiano reso noto dal Ministero della Salute, i nuovi positivi rilevati oggi sono 3.450, in calo rispetto ai 4.762 emersi ieri, con 34.268 tamponi effettuati e che produce un tasso di positività in discesa al 9,8%. Lieve incremento dei decessi, 36 (+3), ma la Regione Siciliana fa sapere che il numero è da attribuire ad un riconteggio di morti avvenuti tra gennaio, febbraio e le ultime 24 ore. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia, in controtendenza rispetto al resto d’Italia, si incrementa di 2.603 positivi toccando quota 232.282. I guariti sono oggi 2.344. Sul fronte ospedaliero, emerge il calo di ricoverati nei reparti ordinari, 1.006 (-33), 65 (-7) i pazienti in terapia intensiva, con nessun ingresso. In isolamento domiciliare ci sono 231.211 persone.

