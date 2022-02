Marsala: il Consiglio in aula giovedì per approvare i regolamenti su impianti sportivi e pari opportunità

Sono 12 i punti all’ordine del giorno per la prossima convocazione del Consiglio comunale di Marsala. Il massimo consesso civico tornerà a riunirsi nella consueta sede di Sala della Lapidi (al primo piano di Palazzo VII Aprile) nella giornata di giovedì 3 marzo, a partire dalle 16.30. Si tornerà a trattare il regolamento per la fruizione e la gestione degli impianti sportivi comunali; il regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Commissione Pari Opportunità (la cui attivazione è stata più volte sollecitata dalle associazioni femminili marsalesi); il riconoscimento di un debito fuori bilancio. Completano l’ordine del giorno tre mozioni (Mozia a Stagnone patrimonio Unesco; Piano di lavoro della Commissione Servizi Sociali; Condanna contro l’aggressione all’Ucraina), un ordine del giorno (indagine conoscitiva sui passaggi a livello) e due atti di indirizzo (Intervento a sostegno del disagio economico e attivazione dell’app Municipium).