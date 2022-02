Marsala: gazebo maltenuto rischia di far cadere i passanti

Alcuni cittadini hanno lamentato alcuni problemi al passaggio pedonale in un tratto di via Mario Nuccio. All’altezza di un locale ormai chiuso da un pò, con regolare suolo pubblico occupato da un gazebo e una pedana in legno, ci sono tanti rifiuti abbandonati, o volati lì per il vento, per terra e nei vasi con quello che ne rimane delle piante, con un tappeto verde per terra spiegazzato, che ogni volta rischia di far cadere i passanti.

“L’altro giorno l’ho preso in pieno e ho rischiato di cadere – ci dice una signora -, per fortuna non è successo nulla di irreparabile, ma potrebbe capitare, sarebbe bene intervenire”. Chi ha ancora la gestione del dehor dovrebbe provvedere assieme al Comune di Marsala, con la pulizia dell’area.