Consiglio comunale di Marsala, approvate due mozioni su parcheggi pubblici e porto

Il consiglio comunale di Marsala nella seduta del 24 febbraio si è aperta con alcuni prelievi e con la trattazione degli stessi.

Leo Orlando ha illustrato una mozione relativa al piano urbano del traffico e all’individuazione di nuove aree da destinare ai parcheggi oltre che valorizzare quelli già esistenti.

Sull’argomento è intervenuto Flavio Coppola che ha lamentato la mancanza di individuazione di aree da destinare ai parcheggi specialmente in prossimità dei lidi.

Il presidente Enzo Sturiano ha fatto una breve cronistoria dei finanziamenti dei parcheggi realizzati negli ultimi anni soprattutto nelle zone periferiche. Sturiano al pari di Coppola, ha denuncialto lo stato di abbandono del parcheggio di via Giulia Anca Omodeo. Sull’argomento sono intervenuti Leonardo Pugliese, Gabriele Di Pietra, Massimo Fernandez e l’assessore Michele Milazzo. La mozione è stata poi approvata all’unanimità.

Si è quindi passati alla mozione relativa al porto di Marsala.

A relazionare all’Aula il consigliere Flavio Coppola. Anche in questo caso ulteriore cronistoria delle ultime vicende relative al porto marsalese. “In coerenza occorre – ha detto il consigliere – valutare l’emergenza in cui si trova il porto. L’amministrazione ha fatto nulla mentre il governatore Musumeci si è detto disponibile ad intervenire, chiediamo che il sindaco di mobiliti per velocizzare i tempi”.

Per l’amministrazione è intervenuto il vice sindaco Paolo Ruggieri. “Nella mattinata si è confermato l’impegno politico di rinunciare al fondo di rotazione che ci era stato concesso e per la progettazione e realizzazione dell’opera per circa 60 milioni di euro subentrerà la regione”.

Sull’accordo politico il consigliere Di Pietra ha manifestato perplessità vista l’imminenza del voto regionale. “Occorre avere la certezza della realizzazione prima di rinunciatre alle somme del fondo di rotazione”. Per Sturiano la responsabilità principale spetta ad un imprenditore privato che ha sbagliato i calcoli.

E’ intervenuto Nicola Fici che ha lamentato la poca chiarezza sulle reali intenzioni della Regione.

Rino Passalacqua ha lamentato quelle che sono “favole” alle queli somigliano le promesse politiche del governatore Musumeci. Ha citato la vicenda dell’ospedale. La mozione viene approvata con 10 voti favorevoli e 3 astenuti.

Si è poi deciso di convocare per giovedì prossimo 3 marzo alle 16, 30 una nuova seduta del consiglio comunale