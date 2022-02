Card sconti e campus: incontro a Trapani per rilanciare il Polo Universitario

Rilanciare l’offerta formativa universitaria trapanese. Questo il tema al centro dell’incontro presso Palazzo Steri, sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, tra il Rettore Massimo Midiri, i sindaci di Trapani ed Erice, Giacomo Tranchida e Daniela Toscano, l’assessore trapanese Fabio Bongiovanni, il Presidente del Consorzio Universitario della Provincia Francesco Torre ed il Presidente del Polo Universitario Territoriale di Trapani Giorgio Scichilone.

In particolar modo, si è discusso di come incrementare le immatricolazioni – evitando la fuga dei giovani – e si è convenuto sulla necessità di realizzare anche un’apposita card per scontistiche dedicate agli studenti sia per quanto concerne le attività commerciali che per i servizi di trasporto urbani ed extraurbani da e per l’Università.

In merito all’ampliamento dell’offerta formativa, fortemente sollecitata dal territorio nonchè nell’ottica della realizzazione del Polo della Sicilia Occidentale, si è registrata la disponibilità del Rettore ad insediare in provincia di Trapani nuovi indirizzi di studi, quali le Professioni Sanitarie abilitanti non escludendo nemmeno la possibilità di poter istituire la seconda Facoltà di Medicina ad indirizzo internazionale. Non solo, si ritiene fattibile l’insediamento nel breve periodo dei corsi TFA per il sostegno – Scienze della Formazione nonché l’avvio di master connessi ai nuovi corsi di studio che si apriranno.

Per quanto concerne l’ambito residenziale, la sindaca Toscano ha fatto presente che entro l’anno partiranno i lavori per il Campus Universitario mentre il sindaco Tranchida ha ribadito come si procederà per stralci operativi, imminente il primo, in merito ai vari progetti già finanziati presso l’ex mattatoio, che riserva non pochi spazi anche di comunità al servizio dei giovani e dunque anche degli studenti.

Nell’ottica della visione di prospettiva, avendo ben consapevolezza del predominante tema della “salute”, delle persone, dell’ambiente (green – energie rinnovabili) come dell’economia del futuro (innovazione, ecc.), i due primi cittadini hanno rilanciato l’attenzione territoriale per il recupero dell’ex nosocomio “Rocco La Russa” con i fondi del PNRR per insediarvi corsi d’eccellenza. È stato poi rappresentato al Rettore l’imminente avvio dei lavori del teatro regionale “Tito Marrone”, a supporto anche dell’intera struttura universitaria.

“Siamo soddisfatti dell’incontro e riteniamo che il nostro territorio otterrà le giuste attenzioni affinché, con le scelte oculate e ponderate che ci aspettiamo a breve, potrà essere arginata l’emorragia di nuove immatricolazioni che da qualche tempo riguarda il Polo di Trapani – dichiarano Toscano e Tranchida – a dimostrazione di come serva urgentemente incrementare l’offerta formativa per attrarre studenti, anche al di fuori del nostro territorio. Tra i fondi del PNRR, nuovi corsi di studio, strutture residenziali a supporto e soprattutto con l’apertura del Rettore Midiri – che ringraziamo – nonché con il rinnovato impegno dei professori Torre e Scichilone, siamo certi che a breve la nostra Università vivrà una fase di grande rilancio e sviluppo dalla quale l’intera Sicilia occidentale trarrà giovamento. Il 7 Marzo avverrà il primo appuntamento operativo con la visita del Rettore sui luoghi destinatari degli investimenti infrastrutturali. Il confronto ovviamente verrà esteso all’intera provincia ed ai Comuni del trapanese che, anche in questa occasione, saranno chiamati a fare squadra per la valorizzazione sinergica del territorio”.