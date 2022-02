Al Circolo Lilybeo Roberto Tumbarello presenta il nuovo libro

Il giornalista Roberto Tumbarello presenta a Marsala il suo nuovo libro “Il Denaro non vale nulla finché non si spende” (Armando Editore).

Al Circolo Lilybeo in via Vaccari n. 2 (ex Circolo Nobili), l’autore dialogherà con l’avvocato Giovanni Gaudino e la professoressa e giornalista Maria Grazia Sessa domenica 27 febbraio alle ore 18. “Il denaro non vale nulla…” è un libro di filosofia alla buona, in cui per renderlo comprensibile a chiunque e di facile lettura, al posto della teoria c’è l’aneddotica. Sempre divertente e anche commovente, è utile e istruttivo.

Tenere il denaro sotto il materasso è come non averne. Serve per acquistare beni che ci consentono una vita più comoda e più confortevole. Accumularne non è il fine migliore. Non bisogna amare il denaro ma la vita, che ci riserva tante emozioni che non costano nulla. Dopo aver letto il libro saprete quasi tutto su vantaggi e inconvenienti che riguardano il denaro. Capirete pure come custodirlo e investirlo, come proteggerlo da truffe e insidie, e come farne a meno quando non ce n’è.

Incontro organizzato con la Libreria Mondadori.