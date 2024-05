Marsala: il “decoro” di Sappusi

Ore 13 di sabato 4 maggio. Quartiere di Sappusi a Marsala, via mons. Linares. Per la serie “decoro cittadino” ecco come si presentava la strada nei pressi dell’asilo nido. Evidentemente qualcuno ha cambiato parte del mobilio di casa e ha pensato bene di depositare il rimanente che non utilizzerà più sul marciapiede.

Abbiamo pensato che forse hanno avvisato gli uomini dell’ex Aimeri per venire a ritirare gli ingombranti. Ma quale in numero civico hanno dichiarato che avveniva il deposito? Siamo proprio davanti all’edificio che ospita la cabina elettrica e non crediamo che l’Enel abbia smaltito frigo, materassi ecc. Abbiamo contattato l’ex Aimeri ma di sabato evidentemente hanno di meglio da fare visto che non hanno risposto, a meno che non erano usciti in direzione Sappusi. La colpa non è sua, ma certamente chi ha la responsabilità di amministrare deve anche avere la tempestività di intervenire per rintracciare i responsabili e avviare soluzioni. Giriamo questa nostra al sindaco di Marsala.