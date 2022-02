Reddito di cittadinanza, a Castellammare concluso il progetto di manutenzione del verde

Concluso il progetto di manutenzione e cura del verde avviato dall’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo per i percettori del reddito di cittadinanza. Si tratta di uno dei 4 progetti rivolti a circa 120 cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza e che si sono impegnati in più attività con i PUC (progetti utili alla collettività).

Nel concluso progetto di cura del verde pubblico, 25 cittadini hanno lavorato per circa 4 mesi ripulendo e curando alcune aree cittadine come viale Umberto I e il “Belvedere” con la messa a dimora di piante e la collaborazione con la forestale per l’abbattimento di alberi pericolanti.

Oltre a quello riguardante il verde pubblico, sono in corso altri tre progetti che riguardano la pulizia e manutenzione degli edifici comunali e il supporto agli eventi. In ognuno sono impegnati un massimo di 30 cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all’Ambiente Antonio Senia, a conclusione del progetto di cura del verde ringraziano «tutti i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza che hanno collaborato alla manutenzione del verde pubblico in più aree urbane, coordinati da Baldo Minaudo, con i tutor Rosaria Caroddo e Massimo Urso, svolgendo un apprezzabile lavoro di bonifica e sistemazione di alcune aree cittadine, anche con la messa a dimora di piante donate dal vivaio forestale Crucicchia di Castellammare».

«Si tratta di un’importante attività di inclusione sociale a beneficio della collettività che sarà riproposta e ringraziamo anche il personale forestale di Castellammare che -coordinato dal geometra Giuseppe Pace, direttore dei lavori di Monte Inici- ha collaborato per l’abbattimento di alcuni alberi pericolanti nei pressi del “Belvedere” contribuendo alla sicurezza -concludono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all’Ambiente Antonio Senia- alla messa in ed al miglioramento della veduta panoramica sul Golfo di Castellammare».