Alcamo presenta alla BIT di Milano per la promozione turistica

Il Comune di Alcamo sarà presente, con un proprio stand, alla BIT di Milano, la Fiera Internazionale del Turismo che quest’anno si svolge dal 10 al 12 Aprile.

Al riguardo è stato pubblicato sul sito www.comune.alcamo.tp.it l’avviso che invita le attività turistico e quelle turistico/ricettive a produrre materiale promo-pubblicitario da esporre presso lo stand della BIT. Il termine ultimo per far pervenire il materiale promozionale all’ufficio turistico del Comune di Alcamo, via Pia Opera Pastore 53, tel 0924 590318, è il 15 Marzo 2022.

Il vice sindaco con delega allo sviluppo locale, Caterina Camarda, dichiara: “La partecipazione alla BIT di Milano rientra nella campagna di promozione turistica che l’Amministrazione intende portare avanti; come già detto in altre occasioni – continua – stiamo lavorando per rilanciare la nostra Città affinché sia inserita in tutti i circuiti turistici, perché la crescita del territorio è naturalmente legata al turismo ed alle sue opportunità. Adesso proprio in considerazione della partecipazione alla BIT invitiamo le attività turistico ricettive a far pervenire presso i nostri uffici il proprio materiale di marketing pubblicitario che sarà esposto nelle giornate della Fiera e che permetterà loro di farsi conoscere”.