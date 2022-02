Trapani, il Trio Metamorphosi in concerto

Prosegue, a Trapani, la Stagione Concertistica organizzata dagli Amici della Musica.

Domani, 20 febbraio, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto a Trapani, sarà la volta del Trio Metamorphosi composto da Mauro Loguercio al violino, Francesco Pepicelli al violoncello e Angelo Pepicelli al pianoforte.

Il Trio Metamorphosi si addentra ancora una volta nell’intensa produzione musicale di Ludwig Van Beethoven. Il nome del Trio è un inno al processo continuo di cambiamento, così necessario in ambito artistico. E intende sottolineare la progressiva crescita di un complesso cameristico mai schiavo dell’abitudine, anzi, sempre pronto a mettersi in gioco con la volontà di creare prospettive di unicità in ogni performance. I tre musicisti vantano esperienze cameristiche di primissimo piano e si sono esibiti nelle sale più prestigiose del mondo.

La 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani e il Goethe Institut.

Per i concerti l’ingresso è di 7 euro (ridotto 5 euro) e sarà possibile acquistare i biglietti online sul sito www.amicidellamusicatrapani.it.