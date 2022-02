Sergio Abrignani: “A Marsala le mie radici”. Poi l’appello ai siciliani: “Vaccinarsi è un dovere morale” VIDEO

Marsalese d’origine, Sergio Abrignani si è affermato in ambito medico e scientifico diventando uno dei professionisti italiani più apprezzati nel campo dell’immunologia. Tornato nella sua città per ricevere il riconoscimento di cittadino meritevole, attribuitogli dall’amministrazione Grillo così come alla scienziata Anna Grassellino, Abrignani si è soffermato con la nostra redazione per parlare del suo rapporto con Marsala (“qui le mie radici, gli anni della spensieratezza”), ma anche dell’andamento della pandemia, che sembra ormai in fase calante (“stiamo uscendo da questa fase esplosiva, se rimane la variante Omicron dovremmo essere in una fase di endemizzazione”). Ha poi definito altamente improbabile la diffusione di una variante più aggressiva di quanto non sia stata Omicron, in termini di diffusione del virus.

Infine, si è soffermato sull’importanza della campagna vaccinale. “Guardate i dati, guardati i ricoveri, le terapie intensive”, ha affermato Abrignani, spiegando che vaccinarsi è un dovere morale nei confronti della comunità.

Di seguito il video con l’intervista completa: