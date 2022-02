Grassellino e Abrignani “Cittadini meritevoli”. “Hanno dato lustro a Marsala”

L’amministrazione Grillo ha consegnati questa mattina in Sala Giunta i riconoscimenti di “Cittadino Meritevole” a due marsalesi che hanno portato lustro alla città: il professore Sergio Abrignani, immunologo e attuale componente del CTS nazionale, e la scienziata Anna Grassellino, che da anni si distingue per i suoi studi innovativi al Fermilab di Chicago.

Proprio dagli USA, la dottoressa Grassellino ha inviato un video di ringraziamento per il riconoscimento, consegnato ai genitori, Anna Maria Angileri e Vincenzo Grassellino.

“Ci sono voluti cinque minuti per essere premiato e 60 anni per essere qui”, ha detto il professore Abrignani, presente in Sala Giunta per l’occasione.

Accanto al sindaco, per la cerimonia, anche il vicesindaco Paolo Ruggieri e l’assessore Michele Milazzo.

Queste le motivazioni per i due “Cittadini Meritevoli”:

Prof. Dott. Sergio Abrignani

Immunologo – Ordinario di Patologia Generale all’Unimi – Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute

“L’impegno profuso con elevata competenza in questo periodo emergenziale lo ha contraddistinto all’interno del Comitato Tecnico Scientifico istituito dal Governo Nazionale. Cattedratico e Medaglia d’Oro al merito della Salute Pubblica con una comunicazione chiara ed equilibrata ha contribuito a rassicurare la popolazione nei picchi epidemiologici. La Città di Marsala Le è grata per aver dato lustro a questa sua terra d’origine, alla Sicilia, all’Italia”.

Sergio Abrignani e Massimo Grillo

Dott.ssa Anna Grassellino

Scienziata – Direttrice Centro SQMS al Fermilab di Chicago

“Con i suoi studi in Ingegneria e Fisica e i suoi lavori di ricerca ha raggiunto prestigiosi traguardi negli Stati Uniti. Incaricata di progettare il computer quantico più potente al mondo con brillante competenza e professionalità continua a mettere a disposizione del progresso mondiale il suo lavoro di scienziata. La Città di Marsala Le è grata per aver dato lustro a questa sua terra d’origine, alla Sicilia, all’Italia”.