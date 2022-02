Pop corn al Cinema e Stadi al 75%, nuove regole dal 20 febbraio e 10 marzo

Nuove regole, via via si delineano, in vista dell’uscita dall’emergenza sanitaria del 31 marzo.

Intanto il 10 del prossimo mese sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive. Dunque via libera a popcorn, patatine, birra e coca cola al cinema e allo stadio.

Il 10 marzo scatterà anche un’altra misura di “allentamento” delle restrizioni: il ritorno della possibilità di far visita ai familiari ricoverati in ospedale, per 45 minuti al giorno.

Domenica 20 febbraio – in anticipo sulla data prevista del 1° marzo – potrebbe invece scattare l’aumento della capienza negli stadi e nei palazzetti dello sport al chiuso, che salirà rispettivamente al 75% e al 60%.