Coronavirus nel trapanese: +545 casi in 24 ore. Lo strano caso di un guarito in meno

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, giovedì 17 febbraio 2022.

Sono così suddivisi tra i 25 Comuni del territorio: Alcamo 708, Buseto Palizzolo 63, Calatafimi Segesta 79, Campobello di Mazara 261, Castellammare del Golfo 245, Castelvetrano 558, Custonaci 128, Erice 629, Favignana 11, Gibellina 27, Marsala 1.583, Mazara del Vallo 739, Misiliscemi 1, Paceco 189, Pantelleria 183, Partanna 134, Petrosino 102, Poggioreale 29, Salaparuta 41, Salemi 142, San Vito Lo Capo 102, Santa Ninfa 52, Trapani 1.506, Valderice 195, Vita 38.

Nuovi aumenti nel trapanese: sono 7.745 gli attuali contagiati (+545); sono 555 i deceduti (+6) e 47.523 i guariti, che rispetto a ieri significa un caso in meno, forse per errata comunicazione delle autorità sanitarie locali.

Sono 2 i ricoverati in Intensiva, 15 quelli ricoverati in semi-intensiva (-1), 84 82 le persone ricoverate in degenza ordinaria (+-4) e 15 coloro che si trovano sintomatici in RSA o Covid Hotel (-2).

Questi i tamponi effettuati (dato parziale): molecolari 220, test per la ricerca dell’antigene 946.