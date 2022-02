Alcamo: riprende la raccolta rifiuti degli utenti col Covid

Da martedì scorso, 15 febbraio, è ripresa la raccolta dei rifiuti degli utenti positivi al Covid-19 ad Alcamo.

La ditta che sta effettuando la raccolta è la Rubbino S.r.l. di Carini, incaricata momentaneamente dal Comune solo ed esclusivamente per il ritiro dei rifiuti Covid.

Dichiara l’assessore alle Politiche Ambientali, Alberto Donato: “L’esigenza di affidare il servizio ad un’altra ditta dipende dal fatto che la piattaforma dove finora sono stati conferiti i rifiuti Covid dalla Roma Costruzioni è attualmente indisponibile, pertanto l’amministrazione si è attivata per non lasciare il servizio scoperto, affidandolo alla Rubbino che può conferire i rifiuti in un’altra piattaforma. Continua l’Assessore “proprio per agevolare l’utenza, le persone interessate, saranno contattate dalla ditta per concordare le modalità di ritiro dei rifiuti suddetti.

Si ricorda che l’elenco degli utenti positivi al Covid 19 è quello fornito dalla struttura sanitaria provinciale, l’ASP di Trapani.