Coronavirus nel trapanese: meno di 8mila i casi in totale, + 1.324 guariti

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, martedì 16 febbraio 2022.

Questi i positivi suddivisi nei 25 Comuni del territorio: Alcamo 617, Buseto Palizzolo 62, Calatafimi Segesta 78, Campobello di Mazara 311, Castellammare del Golfo 229, Castelvetrano 608, Custonaci 156, Erice 638, Favignana 9, Gibellina 39, Marsala 1.649, Mazara del Vallo 666, Misiliscemi 2, Paceco 177, Pantelleria 178, Partanna 130, Petrosino 116, Poggioreale 37, Salaparuta 40, Salemi 152, San Vito Lo Capo 110, Santa Ninfa 72, Trapani 1.541, Valderice 241, Vita 43.

Calo nei contagi nel trapanese: sono 7.901 gli attuali contagiati (-674); sono 549 i deceduti (+2) e 46.112 i guariti, ovvero 1.324 persone che hanno sconfitto il Covid in 24 ore.

Sono 2 i ricoverati in Intensiva (-1), 16 quelli ricoverati in semi-intensiva (+1), 82 le persone ricoverate in degenza ordinaria (+1) e 17 coloro che si trovano sintomatici in RSA o Covid Hotel (-1).

Questi i tamponi effettuati (dato parziale): molecolari 176, test per la ricerca dell’antigene 1.025.