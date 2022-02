Pallamano, le ericine sconfitte in trasferta dal Pontinia

Netta sconfitta per l’Handball Erice, che, questo pomeriggio, ha perso esternamente il confronto contro la Cassa Rurale Pontinia con il risultato finale di 25-14.

Una partita che ha visto le padrone di casa avanti nel punteggio per tutta la durata del match. La gara, però, è stata caratterizzata dalle assenze per ragioni fisiche. L’Handball Erice, infatti, non ha potuto contare su Mrkikj, Coppola e Gorbatsjova (entrata in campo solo per battere i rigori). Assenze pesanti per coach Fernando Gonzalez Gutierrez, con la formazione ericina, che ne ha risentito nella manovra del gioco. Si registra il ritorno in campo di Iacovello, portiere dell’Handball Erice, assente dai parquet per infortunio da un anno.

PRIMO TEMPO_ Inizio caratterizzato dalle poche realizzazioni e dalle parate di Brkic, che cerca di mettere in partita l’Handball Erice (12’ 3-1). La formazione di casa, però, allunga con decisione sul più 5 (17’ 7-2), con coach Fernando Gonzalez Gutierrez costretto al time-out. Dopo il minuto di sospensione Pontinia dilaga, portandosi avanti di dieci lunghezze (24’ 12-2). Erice prova a reagire con due reti che portando coach Nasta al time-out (27’ 12-4). La prima frazione poi termina sul 14 a 4.

SECONDO TEMPO_ La seconda parte della partita vede il debutto stagionale di Martina Iacovello, rientrata dall’infortunio rimediato lo scorso anno. Le ericine provano a stringere le maglie in difesa, con coach Nasta che vuole tenere alta la concentrazione (36’ 15-6). Losio, Basolu e Colombo provano ad accorciare, con Erice sul meno 6 (44’ 18-12). Le due reti di fila di Pontinia e le difficoltà in attacco portano Fernando Gonzalez Gutierrez al time-out (49’ 20-12). Alla ripresa Pontinia conquista un vantaggio di dieci lunghezze (23’ 23-13), con il conseguente risultato finale poi di 25 a 14.

Il tabellino di gara

Cassa Rurale Pontinia vs Ac Life Style Erice 25-14

Parziali: (14-4; 25-14).

Cassa Rurale Pontinia: Ramazzotti, Podda 3, Franceschini 3, Squizziato 1, Costanzo Serrato, Di Prisco, Conte, Colloredo 7, Di Giugno, Bianchi, Cialei, Bernabei 2, Rueda 5, Bassanese 3, Panayotova, Barbosu 1.

Allenatore: Giovanni Nasta.

Ac Life Style Erice: Firinu, Colombo 1, Yudica, Coppola, Basolu 2, Gorbatsjova 2, Brkic, Benincasa 1, Iacovello, Losio 5, Podariu 2, Felet, Satta 1.

Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Arbitri: Ismail Id-Ammou e Michele Tempone