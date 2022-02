Campionati Ginnastica Artistica: doppio oro per la Diavoli Rossi Marsala

Sembra proprio iniziata una stagione d’oro per le ginnaste della Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala, che anche sabato a Messina hanno battuto le avversarie nel Campionato Regionale a squadre di serie D livello LA3 categoria allieve e in quello LB categoria Junior e Senior.

Nel primo livello, i Diavoli Rossi ottengono un primo posto con 110 punti e 600. Quattro le giovanissime atlete della Polisportiva schierate in campo dai tecnici federali Gianluca Gimondo e Monica Colicchia, Adele Bertolino, Miriam Di Girolamo, Angela Pace e Rossella Santoro, che alla loro prima esperienza in gare di squadra, hanno dato il meglio di sé in ogni esercizio eseguito senza gravi errori.

Ottima anche la prestazione delle atlete partecipanti al livello LB, categoria Junior/Senior, ovvero ragazze di età superiore ai 12 anni, che hanno sbaragliato le altre due squadre partecipanti. Le marsalesi Ilary Gabriele e Giada Maltese insieme alle due alcamesi Morena Emmolo e Martina Grillo, frutto della collaborazione decennale del tecnico Gianluca Gimondo con la società Fitness di Alcamo, hanno condotto una gara difficile con coraggio e determinazione, chiudendo la classifica prime con 161 punti e 600.

Le prossime giornate di gara si terranno il 26 e il 27 febbraio a Capo d’Orlando e a Spadafora.