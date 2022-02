Covid, Sicilia si sveglia gialla a San Valentino

La Sicilia si sveglia gialla a San Valentino. Da oggi, 14 febbraio, nuova fascia di colore per l’isola grazie all’ordinanza del Ministro della Salute Speranza ma soprattutto ai numeri in calo. La Sicilia ha registrato per 14 giorni consecutivi di terapie intensive stabilmente sotto la soglia critica del 20% (dagli ultimi dati è intorno al 14%).

Una buona notizia che si aggiunge alla fine dell’obbligo della mascherina all’aperto e all’apertura delle discoteche.

In zona gialla sono consentiti tutti gli spostamenti: all’interno del proprio Comune, tra Comuni diversi e tra Regioni.

“Con le dovute cautele e con la necessaria prudenza nei comportamenti quotidiani – ha scritto il Presidente siciliano Nello Musumeci – credo che ognuno abbia il diritto a tornare a vivere con maggiore libertà e soprattutto con quella felicità che, specie in questi mesi, ha troppe volte ceduto il passo alla rassegnazione. Come sempre, desidero manifestare tutto il mio apprezzamento per quanti, a vario titolo, sono tuttora impegnati nel fronteggiare l’emergenza. A loro rinnovo l’invito ad andare avanti con la consapevolezza che nel tunnel, oramai, c’è sempre più luce”.