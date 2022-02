Tribunale di Marsala, si riattiva lo Sportello Anti Violenza

Sarà riattivato, presso gli uffici della Procura della Repubblica lo “Sportello per l’accoglienza, l’ascolto e l’assistenza in favore delle cosiddette fasce deboli della popolazione e delle vittime di violenza di genere”, gestito dalle volontarie dell’Associazione “Casa di Venere”, tra cui avvocate, psicologhe, counselor. La riapertura avverrà a partire da giovedì 10 febbraio 2022. Lo Sportello si trova presso la sede di Via Del Fante n. 50/A.

Detto servizio alla cittadinanza, sempre raggiungibile 24h su 24h mediante il numero verde gratuito 800300006, sarà nuovamente fruibile in presenza, nelle giornate di Lunedì e Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00, dopo l’interruzione causata dai motivi sanitari legati all’emergenza Covid-19.