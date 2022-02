Meteo: il vento del Nord scivola al Sud, piogge e neve

Il fronte freddo del Nord Europa ha raggiunto l’arco alpino. Restano in attesa di un peggioramento le regioni centro-meridionali, dove soffiano correnti occidentali che precedono la discesa del fronte, determinando addensamenti soprattutto sul versante tirrenico, anche con isolati piovaschi. Saltato invece il Nord Italia, sottovento alle Alpi e in condizioni più soleggiate salvo nebbie al primo mattino in pianura.

Correnti occidentali anche piuttosto tese che precedono la discesa del fronte dal Nord Europa addensano nubi irregolari al versante tirrenico, in particolare a quello laziale, ma senza fenomeni di rilievo associati.

Si attenueranno nel corso della giornata le nevicate sulle Alpi confinali con schiarite anche ampie in arrivo, salvo gli ultimi fiocchi sui confini alto atesini oltre i 500m. Sarà una giornata soleggiata anche sul resto del Nord Italia con nebbie che si diraderanno velocemente in mattinata. Bel tempo anche in Toscana, qualche pioggia sul Lazio ma in esaurimento e con schiarite in arrivo dal pomeriggio.

Sul resto del Centro-Sud nuvolosità in intensificazione con piogge e rovesci sparsi sulle regioni peninsulari e in serata anche sulla Sicilia settentrionale. Nevicate sull’Appennino oltre i 1000m, ma in calo fino a 800m in serata su quello meridionale, fino in Calabria. Venti forti di Maestrale, da ovest sullo Ionio, mareggiate sulle coste occidentali delle isole maggiori e su quelle del basso Tirreno. Temperature in calo al Centro-Sud. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.