A Marsala torna la Casa delle Farfalle dal 25 febbraio a Palazzo Grignani

L’avevamo lasciata alle porte della pandemia del 2020, che aveva destato molta curiosità in tutti i cittadini marsalesi, ma ha subito dovuto chiudere i battenti. La Casa delle Farfalle è pronta a fare il suo ritorno in Città, dopo i successi ottenuti in tre anni a Modica, Siracusa e Palermo. Magia e stupore prenderanno il volo a Marsala dal 25 febbraio nella sede di Palazzo Grignani, in Piazza Carmine.

L’iniziativa adatta a grandi e piccini e per le scolaresche, si potrà visitare fino al 25 giugno 2022. Centinaia di farfalle colorate, libere in volo e provenienti da tutto il mondo per una esperienza affascinante (per info biglietti e prenotazioni: 392.7691183 o al 335.7878895).