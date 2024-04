Il Marsala Femminile vince in casa contro Junior Sport Lab

CF Marsala JSL Junior Sport Lab, gara di 9ª giornata di Poule Promozione Eccellenza Femminile termina 2-0 per le azzurre di coach Valeria Anteri. Le marsalesi infatti tornano a vincere e lo fanno proprio davanti al loro numeroso pubblico presente al “Nino Lombardo Angotta” grazi alle reti di Termine, in avvio di primo tempo sbucata in area di rigore alla battuta del calcio d’angolo di Alcamo, e nella seconda metà di gioco Bernardini su assist di Di Napoli a chiudere una gara pulita ed equilibrata che regala però la gioia dei tre punti alle padrone di casa ora assestate al 3° posto della classifica. È prevista una settimana di stop prima del prossimo ed ultimo appuntamento della competizione siciliana, programmato in casa UniMe ARL per sabato 11 maggio alle ore 16.30 presso il Marullo-Bisconte di Messina.

Tabellino di gara:

Risultato: 2-0

Marcatori: Termine(1’ pt), Bernardini(21’ pt)

Marsala: Donato, Via(Sciacca 29’ st), Di Napoli (Pipitone S. 21’ st), Alcamo, Pisciotta, Termine, Agate(Pipitone

B. 12’ st), Bannino, Agozzino, Guzzo, Bernardini (Bahloul 39’ st).

Panchina: Giacalone G, Manuguerra, Musumeci, Pipitone S, Sciacca, Foderà, Pulizzi, Bahloul, Pipitone B.

Allenatrice: Valeria Anteri

JSL: Fogliani, Zappulla, Venuto, Pizzino(Caravello 43’ st), Cicirello, Bilardi, Fiorente(Saraniti 12’ st),

Merlino(Colandrea 38’ st), Salerno, Bertè, Nigito.

Panchina: Caravello, Carollo, Saraniti, Manera, Colandrea, Di Leo, Saraò.

Allenatore: Marco Palmeri

Arbitro: Gabriele Guardino sezione di Marsala

Note:/

Campo da gioco: Nino Lombardo Angotta