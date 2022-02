Muore dopo i soccorsi, i parenti danneggiano l’ambulanza

Un uomo di 61 anni che si è sentito male in via Vito Catalano, a Fontanelle Sud, quartiere popolare di Trapani, ma nonostante i soccorsi abbiano tentato di rianimarlo per lui non c’è stato nulla da fare.

La morte dell’uomo però, ha scatenato l’ira dei parenti che con mazze, calci e pugni hanno danneggiato l’ambulanza del 118 che stava prestando soccorso al 61enne poi deceduto. Il parabrezza è andato distrutto come altri vetri del mezzo.

Un episodio molto increscioso perchè non è la prima volta che 118 o medici del Pronto Soccorso vengono presi di mira da persone che danno in escandescenze.