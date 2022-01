Capitale della Cultura 2024, Siracusa tra le finaliste

Siracusa è tra le 10 finaliste che si contenderanno il titolo di Capitale della Cultura 2024. Se la vedrà con con Ascoli Piceno, Chioggia (VE), Grosseto, Mesagne (BR), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (GE), l’Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (SA) e Viareggio (LU).

Il 3 e 4 marzo le città selezionate saranno protagonista di un’audizione, in video-conferenza, nel corso della quale illustreranno il proprio progetto davanti alla Giuria presieduta da Silvia Calandrelli che dovrà poi indicare al ministro Dario Franceschini la candidatura ritenuta più idonea.

Negli anni il titolo di Capitale della Cultura è stato assegnato alle Città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018, Parma nel 2020 e nel 2021, Procida è la capitale del 2022, Bergamo e Brescia saranno le capitali nel 2023.

L’ambizione di Siracusa è, dunque, quella di essere la seconda città siciliana ad ottenere l’ambito riconoscimento, che porta in dote una preziosa visibilità in chiave turistica per un territorio che, intorno a Ortigia, ha rafforzato in questi anni il proprio appeal, facendosi apprezzare per le bellezze archeologiche e naturalistiche, ma anche per l’eleganza del centro storico, l’offerta culturale e gli itinerari religiosi.

Grande soddisfazione viene espressa dal sindaco della città aretusea, Francesco Italia: “Il 4 marzo in audizione sosterremo il nostro sogno ambizioso di essere Capitale italiana di Cultura ma siamo consapevoli anche della grande importanza del risultato oggi raggiunto per Siracusa”. “Siamo felici – dice Fabio Granata, assessore alla Cultura – per la nostra straordinaria ‘Città d’Acqua e di Luce’, che raggiunge un traguardo inedito e importante e che dirà la sua per la vittoria finale. È un progetto bellissimo e questo primo successo va condiviso con tutti quelli che hanno contribuito a scriverlo e che, con le loro idee e proposte, lo hanno reso forte e credibile. Siamo già al lavoro per la prossima tappa: in bocca al lupo Siracusa”.

Esulta anche l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà: “Sono oltremodo felice che Siracusa, autentico gioiello dell’archeologia e dell’architettura e sintesi di storia e bellezza, sia stata selezionata tra le dieci città finaliste (l’unica siciliana) per diventare Capitale italiana della Cultura 2024. Facciamo tutti il tifo per Siracusa, perché Sicilia e cultura sono un binomio inscindibile”.