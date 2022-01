Mattarella bis, unanime soddisfazione dal mondo politico siciliano

Unanime soddisfazione dal mondo politico siciliano per la rielezione alla Presidenza della Repubblica di Sergio Mattarella.

“Esprimiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al riconfermato Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ringraziandolo per il suo costante impegno a difesa della Costituzione e dei valori democratici del nostro Paese”. Ha dichiarato Leoluca Orlando presidente dell’ANCI Sicilia. “Rivolgiamo al Presidente – continua Orlando – la nostra più profonda riconoscenza per la sua rinnovata disponibilità a ricoprire la prima carica dello Stato e per la sua instancabile opera al servizio delle istituzioni”.

“Sergio Mattarella è stato e continuerà ad essere un grande presidente: la sua riconferma è anche un motivo di orgoglio per la Sicilia. Rivolgo al presidente Mattarella i migliori auguri di buon lavoro a nome del gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars.

La capogruppo Udc all’Ars, Eleonora Lo Curto: “Sergio Mattarella é il miglior presidente possibile in un Paese che deve poter contare sulla stabilità e credibilità delle sue istituzioni. In un Parlamento senza maggioranze politiche, solo Mattarella ha saputo trovare la formula per far crescere la reputazione dell’Italia chiedendo a Mario Draghi di guidare un governo di responsabilità nazionale con forze politiche diverse e distanti. Sono contenta che il Capo dello Stato abbia accettato la rielezione. In sette anni ha saputo guidare la Repubblica con autorevolezza e grande dignità, conquistando gli italiani che ne hanno apprezzato lo stile. Un plauso va alle forze politiche che votando Sergio Mattarella si sono allineate a quello che era l’auspicio della stragrande maggioranza dei connazionali. Da siciliana sono orgogliosa che un uomo della mia terra guidi per la seconda volta l’Italia”.

“La riconferma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rappresenta la stabilità politica e amministrativa di cui l’Italia ha oggi bisogno. Una scelta giusta, che noi sostenevamo già da diversi mesi”. Lo dichiara il commissario regionale della Democrazia Cristiana Nuova, Salvatore Cuffaro. “La DC Sicilia auspicava una riconferma del mandato che adesso c’è stata, resta il rammarico che si siano persi diversi giorni prima di arrivare a questa scelta. Oggi, lo ribadiamo, in un momento di profonda difficoltà, è necessario e indispensabile che il delicato ruolo di Capo dello Stato sia gestito da una figura sopra le parti, come quella di Sergio Mattarella, persona stimabile di altissima levatura culturale, storica e di spiccatissima sensibilità”. “A Mattarella va, da parte della DC Nuova di Sicilia, un grazie ed un incoraggiamento per proseguire – conclude Cuffaro – nell’ottimo lavoro fin qui svolto”.

«Da Trapani, estrema terra di Sicilia nel Mediterraneo e porta d’Europa italiana, un sentito grazie ed insieme i rinnovati auguri al neo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – dichiara il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida -. La sua tensione etica e l’equilibrio politico che lo contraddistinguono insieme al suo straordinario impegno a servizio del Paese ed a garanzia della Costituzione, consentono all’Italia di affrontare il Mare aperto della ripresa post pandemica con un comandante di garanzia ed esperienza. Trapani ed i trapanesi ne sono orgogliosi. Buon lavoro Presidente Mattarella».

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo: “Sergio Mattarella è stato appena rieletto Presidente della Repubblica Italiana! Non possiamo che rinnovare i nostri sentimenti di gratitudine verso il Presidente Sergio Mattarella. La scelta di accettare un secondo mandato è una scelta di generosità e responsabilità nei confronti del Paese e del popolo italiano. E oggi, più che mai, il nostro Paese ha bisogno di generosità. L’autorevolezza e il senso delle Istituzioni di questo grande Presidente della Repubblica sono stati e sono, in questo periodo pieno di incertezze e paure, la migliore garanzia per tutti noi. Grazie Signor Presidente e, ancora una volta, buon lavoro!”.

“Viva l’Italia in buone mani”, ha scritto sui social il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone.

Il sindaco di Valderice, Francesco Stabile: “La politica di oggi, purtroppo, ci ha consegnato uno scenario poco edificante, anche nella ricerca e nell’ individuazione del nuovo Presidente della Repubblica. I partiti, o meglio ciò che rimane di essi, non sono stati capaci di trovare una soluzione davanti a un Paese che soffre. Sono sicuro che il Presidente Sergio Mattarella, uomo senza dubbio, di grande serietà e garbo, continuerà il suo lavoro così come ha dimostrato di saper fare, durante uno dei momenti più difficili e bui che l’Italia abbia mai vissuto. Grazie Presidente!”.